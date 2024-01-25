على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

شكا سكان في منطقة «الشغرافة 1» في الشارقة، انتشار حيوانات سائبة في شوارع المنطقة والطرق الخدمية بين المساكن، ما يشكل خطراً على حياة السائقين الذين يستخدمون تلك الطرق. وطالبوا المسؤولين في بلدية الشارقة بالنظر في هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعلاج المشكلة. (أبومهير)

بلدية الفجيرة

لاحظ مرتادو شاطئ منطقة العقة في الفجيرة، عدم وجود منقذين على الشاطئ، ما يشكل هاجس قلق للأسر والسياح والزوار عموماً. وطالبوا المسؤولين في بلدية الفجيرة، بوضع منقذين على الشاطئ، حتى يتمكن الزوار من ممارسة أنشطتهم الترفيهية والسباحة بشكل آمن. (أبومحمد)

بلدية عجمان

شكا سكان ومقيمون في مناطق عدة بإمارة عجمان، عدم التزام البعض برمي القمامة في الحاويات المخصصة لها والمنتشرة على الشوارع وفي معظم المناطق، حيث من الملاحظ تراكم النفايات خارج الحاويات، ما يضر بالصحة العامة والبيئة. ودعا السكان بلدية عجمان إلى تكثيف حملات الرقابة، ووضع إرشادات، لتوعية الجمهور بالآثار السلبية لهذه السلوكيات على الفرد والمجتمع والبيئة. (أبو أحمد)