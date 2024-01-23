50 أسرة مواطنة تُعد وجبات «إفطار صائم»

اعتمدت جمعية الفجيرة الخيرية 50 أسرة مواطنة ضمن «مشروع إفطار صائم» لشهر رمضان المقبل، حيث ستقدم الأسر 120 ألف وجبة إفطار على مدار أيام الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية، أمس، لإطلاق مشروعاتها الخيرية خلال شهر رمضان تحت شعار «خيركم بركة»، بدعم من أصحاب الخير والمحسنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، سعيد الرقباني، أن الجمعية استكملت استعدادها لاستقبال الشهر الفضيل بمجموعة برامج ومشاريع خيرية تشمل: توزيع زكاة المال، المير الرمضاني، إفطار الصائم، زكاة الفطر، كسوة العيد، مشيراً إلى أن العدد المتوقع للمستفيدين من مشروع إفطار الصائم 10 آلاف شخص يومياً، بإجمالي 300 ألف شخص على مدار الشهر الفضيل. ونوه بأن عدد المستفيدين من المشروع قابل للزيادة.

وذكر أن الجمعية اعتمدت 50 أسرة مواطنة لتحضير 120 ألف وجبة إفطار على مدار أيام الشهر الفضيل، ضمن مشروعات الجمعية الخيرية خلال رمضان، مشيراً إلى أن الجمعية تعتبر ركيزة للتكافل الاجتماعي، حيث تتولى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة من خلال مشروع المير الرمضاني الذي يتم توزيعه على 10 آلاف فرد في مناطق متعددة من إمارة الفجيرة، منوهاً بأن الجهد الجماعي من قبل المؤسسات وأيادي المحسنين البيضاء يؤكد التلاحم المجتمعي.

وشكر الرقباني أصحاب الخير ومختلف الجهات الداعمة للمشاريع الخيرية التي تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والمحتاجين والأيتام.

من جانبه، قال مدير جمعية الفجيرة الخيرية، يوسف المرشودي، إن اللحظات الرمضانية تعكس قيم التكافل والتآزر مع الآخرين، وتؤكد على الروح الإنسانية التي تسود في هذا الوقت المبارك، إذ ترحب الجمعية بمساهمات الخيرين والطيبين من أهل البلد المعطاء والمقيمين على أرضه، فهم خير معين بعد الله، وكلنا ثقة بأنهم سيكونون معنا في هذا الموسم المبارك ليساعدونا على دعم آلاف الأسر والحالات المسجلة لدى الجمعية، وذكر أنه تم تفعيل 10 مجالس مجتمعية بالتعاون مع مؤسسة تنمية المناطق في الفجيرة لتعزيز التلاحم في الشهر الفضيل. وأوضح أن الخدمات الذكية تكتسب أهمية كبيرة خلال رمضان لمساهمتها الفعالة في تمكين كل صاحب حاجة للاستفادة من الخدمات المتوافرة في الجمعية.

سعيد الرقباني:

• 300 ألف مستفيد من مشروع «إفطار صائم» على مدار الشهر الفضيل.