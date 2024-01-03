«دار البر» تنال «آيزو حوكمة المؤسسات»

نالت جمعية دار البر، شهادة نظام حوكمة المُؤسسات «ISO37000:2021»، والتي تُغطي مختلف الأنشطة والعمليات والخدمات، المقدمة من قبل الجمعية إلى عُملائها وللمُجتمع إجمالاً، لتُعزز ريادتها في العمل الخيري والإنساني والاجتماعي التنموي، في الإمارات ومختلف دول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي العُضو المُنتدب لـ«دار البر» الدكتور محمد سهيل المهيري، إن الإنجاز الجديد للجمعية، ينضم إلى سلسلة الشهادات الدولية المُحكمة، التي حصدتها الجمعية على مدار الأعوام الماضية، والإنجازات المُتعاقبة، التي حققتها في مسيرتها الطويلة والمُمتدة في العمل الخيري والإنساني والمجتمعي التنموي.

وأوضح المهيري أن الجمعية سبق أن حصلت على شهادات «الآيزو» في مجالات مختلفة، تشمل نظام إدارة الجودة ISO9001:2015، نظام إدارة أمن المعلومات ISO2700:2013، نظام إدارة الأصول ISO55001:2014، نظام إدارة الابتكار ISO56002:2019، لافتاً إلى أن هدف الجمعية من وراء نيل شهادات «الآيزو» هو تطوير أنظمتها الإدارية، وتعزيز جودة عملها وحزمة خدماتها، المُتنوعة والشاملة، وُصولاً إلى ترسيخ ثقة عملائها والمجتمع والمُستفيدين من خدماتها الحيوية، وتعزيز شراكاتها مع العديد من المُؤسسات العامة والخاصة.

وأشار المهيري إلى أن الحُصول على شهادات «الآيزو» يُشكل استجابةً لُمتطلبات رئيسة للجهات المانحة للجمعية ولمُؤسسات العمل الخيري عامةً، لغايات تقديم التبرعات والدعم المالي لمصلحة المشاريع الإنسانية والتنموية، داخل الدولة وخارجها.

وأكد أن «دار البر» تحرص على الالتزام بقيم ومفاهيم الحوكمة في أدائها المالي والإداري، والتقيد بأقصى درجات الشفافية والدقة في تعاملاتها وخدماتها، المُوجهة لعُملائها من المُحسنين والمتبرعين والداعمين وشُركائها الاستراتيجيين، من مؤسسات القطاعين العام والخاص ومُؤسسات المجتمع المدني، وفي خدماتها الخيرية والاجتماعية، المُقدمة إلى شريحة المُحتاجين وذوي الدخل المحدود، داخل الإمارات، والفقراء والمنكوبين، في دول عديدة بقارات مختلفة.

محمد المهيري:

• الحُصول على (الآيزو) يُشكل استجابةً لُمتطلبات رئيسة للجهات المانحة للجمعية ومُؤسسات العمل الخيري عامةً.