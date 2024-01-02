شرطة دبي تختتم بطولة مصارعة الذراعين للنزلاء

شهد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، العميد مروان عبدالكريم جلفار، ومدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، ختام بطولة مصارعة الذراعين للنزلاء، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي نظمتها الإدارة العامة، ومبادرة الروح الإيجابية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

حضر ختام البطولة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، العميد صلاح بوعصيبه، ومدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة، الرائد الدكتور علي عبدالله المر، ومنسق عام مبادرة الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنة القوة البدنية، فيصل أحمد الغيص الزعابي، إلى جانب الحكام الدوليين في المصارعة.

وأوضح العميد مروان عبدالكريم، أن 70 نزيلاً شاركوا في منافسات البطولة، مؤكداً أن البطولة تأتي في إطار جهود المؤسسات العقابية عبر برامج ودورات تأهيلية وتدريبية، وفعاليات وأنشطة وبرامج هادفة، تعزز وجود بيئة صحية واجتماعية ورياضية وثقافية للنزلاء.

من جانبه، أكد العميد علي خلفان المنصوري، أن مبادرة الروح الإيجابية، تأتي حرصاً على تعزيز قيم التسامح والتآخي المجتمعي، خصوصاً أن هذه الأنشطة والمنافسات، ترسخ الشعور الإيجابي في نفوس النزلاء، وتمنحهم تجربة رياضية بدنية وذهنية جيدة.