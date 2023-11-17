على مكتب المسؤول

بلدية وشرطة الشارقة

يعاني سائقون في مناطق صناعية بالشارقة، انتشار دراجات نارية في شوارع حيوية، لا تحمل لوحات نظامية، فضلاً عن أن سائقيها لا يرتدون ستراً فسفورية أثناء قيادتهم الدراجات ليلاً، ما يشكل خطراً على أصحابها وعلى مستخدمي الشوارع، ويربك حركة السير. وطالب الشاكون بلدية الشارقة وشرطة الشارقة بالنظر في هذا الأمر، حرصاً على سلامة الجميع. (أبومحمد)

شرطة أبوظبي

شكا مرتادون للطريق الممتد بين أبوظبي والعين، تجاوز بعض الشاحنات بطريقة متهورة دون تأمين مسار الانتقال إلى حارة أخرى في الشارع، ما قد يؤدي إلى حوادث مرورية مؤلمة، علماً بأن القانون يمنع الشاحنات من التجاوز إلا في المسارات المخصصة لها. وناشد الشاكون شرطة أبوظبي بتكثيف درويات المرور وتوعية سائقي الشاحنات بأهمية الالتزام بأنظمة المرور على الشوارع، من أجل المحافظة على حياتهم وحياة الناس عموماً. (أبوفاضل)

بلديات الدولة

لاحظ زوار مناطق برية، ترك البعض النفايات خلفهم، ما يضر بصحة المجتمع والبيئة، مثل الفحم الناتج عن الشواء وأكياس بلاستيكية وعبوات مشروبات غازية فوق كثبان رملية أو تحت أشجار السدر والغاف. ودعا الزوار المسؤولين في بلديات الدولة إلى تنفيذ حملات توعية بأهمية المحافظة على البيئة والمنظر الحضاري لهذه المناطق التي تشهد إقبالاً كبيراً من محبي رحلات البر «الكشتات» من العائلات والأفراد خلال فصل الشتاء. (أبوعلي)