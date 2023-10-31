«دار البر» تُنفق 39.3 مليون درهم على مشروعات كفالة الأيتام

أنفقت جمعية دار البر 39.3 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على مشروعات كفالة الأيتام ورعايتهم، داخل الإمارات وخارجها، ضمن دول عديدة حول العالم، تتوزع بين قارات مختلفة. وأكدت الجمعية أن أعداد الأيتام، الذين تتولى كفالتهم ورعايتهم حالياً، بفضل تبرعات ودعم أهل الخير والإحسان من عملائها، يصل إلى 43 ألفاً و311 يتيماً، من داخل الدولة وخارجها، ممن شملتهم المشروعات الخيرية والإنسانية، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري، أن الجمعية تضع مشروعات كفالة ورعاية الأيتام ودعمهم على قمة سلم أولوياتها، وهي ركيزة أساسية في نهج الجمعية وفلسفتها، منذ انطلاقتها قبل نحو 44 عاماً، ترجمةً لقيم وتعاليم الدين الحنيف، واستجابةً لتوجيهات القيادة، وتفعيلاً لسياسة ورؤية الدولة، وانسجاماً مع منظومة قيم وتقاليد أبناء الإمارات عبر الأجيال، والتي تمنح هذه الشريحة الغالية من المجتمع اهتماماً كبيراً ورعايةً استثنائية. وبيّن الدكتور المهيري أن جمعية دار البر وزعت ميزانية كفالة الأيتام ورعايتهم، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، بين مشروع «كفالة ورعاية الأيتام»، ومشروع «كفالة أصحاب الهمم»، ومشروع «بناء دور للأيتام»، ومشروع «علمني أكسب رزقي»، الموجه لمصلحة أسر الأيتام.