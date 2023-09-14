60 دولة تشارك في مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن

تطلق جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الدورة السابعة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري، في قاعة ندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر في دبي، بمشاركة 60 دولة وجالية إسلامية حول العالم.

وأشاد مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، باستعداد فرق العمل في الجائزة لانطلاقة الدورة السابعة من هذه المسابقة الدولية المخصصة للإناث.

وقال إن «مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، من الفروع الرئيسة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم»، مؤكداً سعي الجائزة دائماً إلى النجاح والتميز في خدمة كتاب الله وحفظَته وتكريمهم.

وأشار إلى أن نجاح الجائزة ومسابقاتها وأنشطتها لم يكن ليتحقق لولا دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لما يقدّمه سموه بسخاء لهذه الجائزة من دعم لتطويرها وتميزها، لتصبح الجائزة الأهم عالمياً وتكون منارة تستضيء بكتاب الله.

من جهة أخرى عقدت وحدة العلاقات العامة في الجائزة اجتماعاً موسّعاً مع مشرفي المجموعات والمتطوعين، للوقوف على آخر الاستعدادات وجاهزية فرق العمل، واستعراض الخطط التنفيذية للعمل خلال فترة المسابقة.

وقال نائب رئيس وحدة العلاقات العامة خالد المرزوقي: «انتهت الاستعدادات لاستقبال ضيوف المسابقة بالترحاب والحرص على سعادتهم وراحتهم خلال مدة الإقامة».

وتم خلال الاجتماع اختيار مشرفي الفرق العاملة في وحدة العلاقات العامة، وهي فريق السكن والمطار وقاعة المسابقة والمواصلات، كما جرى توضيح المهام الموكلة لكل فريق، والتنسيق مع اللجان لإخراج حفل ختام الفعاليات بصورة متميزة.