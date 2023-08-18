على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

يلجأ بعض المستهلكين لشراء الخضراوات والفواكه وغيرها من المنتجات الغذائية من باعة جائلين يقودون مركبات غير مرخصة لممارسة هذا النشاط، تقف على جوانب الطرق في مناطق مختلفة من الدولة، على الرغم من كونها منتجات مجهولة المصدر، ولم تخضع لعمليات الرقابة، إضافة إلى مخالفتها اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، ما قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة. كما أن التعامل مع هذه الفئة يساعد على انتشارها، ومن ثم فالامتناع عن التعامل معها هو الخطوة الأهم للقضاء عليها، علماً بأن أغلب الباعة ينتمون إلى جنسيات دول آسيوية، وينتشرون بكثرة في المناطق الصناعية والطرق الخارجية، خصوصاً في الإمارات الشمالية.

نطالب المسؤولين في بلديات الدولة بتشديد الرقابة وضبط الباعة غير المرخصين. (أبوفالح)

بلدية رأس الخيمة

لوحظ في الفترة الأخيرة وجود حيوانات سائبة في مناطق عدة في رأس الخيمة، بينها أغنام وجِمال تتجول في بعض المناطق، وترعى على المزروعات، وتعبث بحاويات القمامة، كما أنها تسير قرب الطرق الرئيسة، ما يسبب ربكة للسائقين.

نناشد المسؤولين في بلدية رأس الخيمة معالجة هذه المشكلة. (أبوراشد)

بلدية الشارقة

ينتشر سكن عزاب في منطقة سمنان في الشارقة، بشكل كبير، على الرغم من أنها تضم أعداداً كبيرة من العائلات. ويتكرر يومياً تجول أشخاص من جنسيات دول آسيوية في مجموعات بين مساكن المنطقة، رغم اتصالنا بالجهات المعنية، وتقديم شكاوى بهذا الشأن. نناشد المسؤولين في بلدية الشارقة النظر في هذا الأمر. (أبوعامر)