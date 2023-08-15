على مكتب المسؤول

بلدية الشارقة

تبذل بلدية الشارقة جهوداً كبيرة للمحافظة على المنظر الجمالي للمدينة.

ولكن أغصان الأشجار المتساقطة أو التي تسبب هطول الأمطار في الفترة الأخيرة في اقتلاعها، خصوصاً الموجودة في ميدان الاستقلال قرب مركز «ميغا مول»، ما تزال موجودة في مكانها وسط الميدان. نأمل من البلدية الالتفات إلى هذه المشكلة والمبادرة إلى معالجتها في أسرع وقت ممكن، حفاظاً على المكان وحرصاً على السلامة. (أبومنصور)

بنوك

نتلقى اتصالات من موظفي بنوك يومياً يقدّمون لنا عروضاً تمويلية ومرابحة للسيارات وتمويل المشتريات، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وفي كل مرة نطلب منهم عدم تكرار الاتصال بنا، معربين عن عدم رغبتنا في الحصول على أي من هذه الخدمات المقدمة.

ولكنهم يعاودون الاتصال في أوقات مختلفة من النهار، وأحياناً في أوقات متقاربة جداً، ما يسبب لنا إزعاجاً كبيراً.

نناشد المسؤولين في البنوك المحلية النظر في هذا الأمر، فقد سبق لنا تقديم شكاوى في هذا الشأن، ولكن المشكلة ما تزال قائمة، والإزعاج ما يزال مستمراً. (أبومحمد)

بلدية الفجيرة

نعاني نحن سائقي المركبات في مدينة الفجيرة، ظاهرة الوقوف العشوائي للدراجات الهوائية في الأماكن العامة وعلى الأرصفة، وعند أعمدة الإنارة والأشجار وفي المواقف المخصصة للسيارات، ما يشوّه المنظر العام، خصوصاً على الطرق الفرعية والرئيسة. نطالب المسؤولين في بلدية الفجيرة بتوفير مواقف نظامية للدراجات. (أبوصالح)