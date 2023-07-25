«أمنية» تحقق 359 أمنية خلال النصف الأول

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تمكّنها من إنجاز شوط مهم من استراتيجيتها خلال النصف الأول من عام الجاري، وذلك عبر مبادرات وحملات رائدة بدعم من شركائها الاستراتيجيين.

وثمّنت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية» جهود فريق عمل المؤسسة المُتميّزة، والتي أسهمت في تحقيق أمنيات أكبر عدد من الأطفال المرضى، مع توجيه الشكر والتقدير إلى جميع المساهمين والداعمين، الذين أسهموا في تحقيق أهداف المؤسسة والمُساهمة في إسعاد الأطفال وعائلاتهم.

وأوضحت سموها أن المؤسسة، منذ مطلع العام الجاري، حققت أمنيات 187 طفلاً و172 طفلة من 20 جنسية الذين يُعانون نحو 86 مرضاً مُزمناً يُهدّد حياتهم، مُشيرة إلى أن مجموع الأمنيات التي تمّ تحقيقها في النصف الأول بلغ 359 أمنية، منها 157 أمنية داخل دولة الإمارات، و108 أمنيات الأردن، و94 أمنية في مصر. واختتمت سموها: «يُسعدنا في عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن نشهد استدامة حب الخير، ومبادئ الإنسانية وحب العطاء التي تنبع من قلوب أفراد مجتمع الإمارات من الفئات والشرائح كافة، ونتطلّع إلى مواصلة العطاء وإسعاد القلوب ونشر أضواء الأمل والتفاؤل على مدار الأشهر المقبلة».

وجدير بالذكر أن أمنيات فئة «أودّ أن أحصل» شهدت زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى نحو 331 أمنية، وتركّز مُعظمها في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة، إضافة إلى تحقيق بعض الأمنيات في الحصول على مسابح منزلية، وغرف نوم، وألعاب للحديقة، وكراسيّ طبية مُتحرّكة. كما تمحورت أمنيات الأطفال في فئة «أودّ أن أذهب» التي وصلت إلى 27 أمنية، في السفر لأداء شعائر العمرة، والسفر إلى ماليزيا، وزيارة دبي باركس، والتسوّق في دبي، وزيارة دبي والتجوال في معالمها السياحية المتميّزة، وزيارة ليجو لاند، والسفر إلى ديزني لاند في باريس، والسفر إلى لندن، والسفر إلى اليابان، والإقامة في فندق أتلانتس ومقابلة الدلافين والاستمتاع في الحديقة المائية، ورحلة تسوّق خاصة للملابس والألعاب في مركز سنتر بوينت بدبي.