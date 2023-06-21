على مكتب المسؤول

بلدية العين

تبذل بلدية العين جهوداً كبيرة في عملية تأهيل وصيانة الطرق، ما يعكس البعد الجمالي والحضاري للمدينة، لكننا نقترح نحن سكان مجمع هيلي السكني وصناعية هيلي على المسؤولين في البلدية عمل تحويلة في الدوار الواقع في شارع أبوعبيدة بن الجراح وشارع بني ياس، بدل الدخول في منطقة المصباح التي تشهد حركة مرورية جراء هذه التحويلة، وقيادة بعض السائقين فيها بسرعات عالية تشكل خطراً على الأشخاص الذين يمارسون رياضة المشي على أرصفة هذه الطرق.

(أبوسيف)

بلدية الفجيرة

يشكو ممارسو رياضة المشي على شاطئ المظلات في الفجيرة قيام بعض مرتادي الشاطئ برمي زجاجات المشروبات الغازية، وعبوات المياه، وغيرها من المخلفات التي تشوه المنظر العام والجمالي للمكان، رغم انتشار الحاويات في كل مكان على طول الشاطئ، وهذه تصرفات غير حضارية، لذا نناشد المسؤولين في بلدية الفجيرة فرض غرامات على المخالفين الذين يتعمدون رمي وترك مخلفاتهم على الشاطئ.

(أبومحمد)

شرطة الشارقة

يعاني مرتادو شارع الملك فيصل في الشارقة والشوارع المحاذية له انتشار متسولين عند المحال التجارية، خصوصاً من جنسيات دول عربية وآسيوية، مع اقتراب عيد الأضحى، كما أن هذه السلوكيات بدأت تنتشر في مناطق أخرى أيضاً، لذا يجب أن يتكاتف الجميع للقضاء عليها، وعدم التعاطف مع مثل هذه الحالات التي تتخذ من التسول وسيلة للكسب، لذا نناشد المسؤولين في شرطة الشارقة النظر في هذا الأمر.

(أبوعمر)