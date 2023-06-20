حملة توعوية تحت شعار«حج صحي»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن انتهاء التحضيرات والاستعدادات لإطلاق حملة التوعية الاتصالية الموحدة تحت شعار «حج صحي آمن»، بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة في دبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودوائر الأوقاف المحلية في كل إمارة، وتشمل الاشتراطات والإرشادات الصحية للحجاج الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر لضمان حج صحي وآمن.

وأشارت الوزارة إلى تنسيق عالي المستوى بين مؤسسات الدولة المعنية بتنظيم ورعاية شؤون قوافل الحجاج المتوافدة إلى الأراضي المقدسة، بما يضمن لهم الصحة والسلامة وتأدية مناسك الحج دون التعرض لأي مشكلات صحية، من خلال وجود خطوط ساخنة للرد على استفسارات الحجاج الصحية، بالإضافة للتواصل مع الفرق الطبية المرافقة للحملات للدعم بالأدوية والاستشارات الطبية بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بصحة وسلامة.

وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إن الوزارة ستطلق رسمياً فعاليات حملة التوعية الاتصالية الموحدة لموسم الحج هذا العام، بالتعاون مع الجهات الصحية والأوقاف على مستوى الدولة، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى وقاية المجتمع من الأمراض السارية والسيطرة عليها، مؤكداً أن صحة الحجاج أولوية حيث تولي الوزارة والجهات الصحية عناية خاصة لضمان صحة وسلامة الحجاج خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل. وأضاف أن حملة التوعية الاتصالية تستهدف توجيه الراغبين في السفر لأداء مناسك الحج بأهمية مراجعة المركز الصحي قبل السفر بفترة كافية للتأكد من قدرة الشخص على أداء فريضة الحج، ولا سيما إذا كان يعاني أمراضاً مزمنة، مع التركيز على أهمية أخذ التطعيمات الأساسية والداعمة قبل السفر، كتطعيم التهاب السحايا والأنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية في المراكز الصحية، وأهمية اتباع التدابير الصحية الوقائية أثناء الحج، مثل تجنب الإنهاك الحراري والإجهاد البدني أثناء التنقل والحرص على نظام التغذية الصحية.

وقال مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، مطر سعيد النعيمي، إن «الصحة والسلامة هما أساس الرفاهية الإنسانية، وهذه المشاركة الاستراتيجية ستمكننا من توحيد الجهود والموارد لتعزيز الوعي الصحي والسلوك الوقائي في المجتمع، وبالتالي تحقيق رؤيتنا نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة».

وأضاف: «نحن واثقون بأن الحملة ستؤدي دوراً فاعلاً في تعزيز مفهوم الحج الصحي والسلامة بين جميع أفراد المجتمع، سواء للمسافرين أو المقيمين، وتعزيز السلوكيات الصحية والاحترازية المهمة أثناء الحج، للحفاظ على سلامة الحجاج والمجتمع بشكل أفضل». من جانبها، أكدت رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة في دبي، الدكتورة هند العوضي، أهمية الحملة المشتركة التي تعكس الحرص الكبير لمختلف الجهات المعنية في الدولة لرفع وتعزيز الوعي والتثقيف الصحي بين الحجاج، لضمان سلامتهم وحمايتهم من أية أضرار صحية خلال رحلتهم الدينية إلى الديار المقدسة. ونصحت العوضي حجاج بيت الله الحرام بالالتزام بالإجراءات الصحية المُوصى بها، واتباع الأنماط الصحية، من خلال الغذاء الصحي، وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف وضربات الشمس، واستخدام المظلات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين خصوصاً أدوات الحلاقة وسجادة الصلاة وغيرها.

ولفتت إلى الدليل الإرشادي الذي وفرته الهيئة على موقعها الرسمي، الذي يتضمن العديد من النصائح والإرشادات الطبية للحجاج، قبل وأثناء وبعد أداء مناسك الحج.

وأشارت العوضي إلى الفريق الطبي الذي وفرته الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لاستقبال الحجاج المسافرين عبر مطار دبي الدولي، وتقديم الدعم اللازم لهم من نصائح واستشارات وفحوص طبية وغيرها.