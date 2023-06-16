حملة للتبرع بالدم في «اليوم العالمي للمتبرعين»

نظمت جمعية الإمارات للسرطان حملة للتبرع بالدم، تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى صقر، وهيئة الهلال الأحمر، وذلك في دائرة النيابة العامة برأس الخيمة، بمشاركة عدد من أعضاء الجمعية والمتطوّعين.

وقالت مديرة فرع جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة، مهرة بن صري، إن «الحملة تُعدّ إحدى المبادرات الإنسانية والاجتماعية، التي دأبت الجمعية على تنفيذها بشكل دوري، بهدف دعم المرضى الذين هم بأمسّ الحاجة لقطرات الدم للحفاظ على حياتهم».

وذكرت أن «الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من الموظفين في دائرة النيابة العامة والمحاكم، الذين تسابقوا للقيام بالواجب الإنساني»، وقد رفعت الحملة شعار رؤية منظمة الصحة العالمية بعنوان: «من فضلك تبرع بالدم والبلازما.. وكن سخياً في مشاركة الحياة».