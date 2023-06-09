رأس الخيمة تكرم أصحاب الدكك الملتزمين بقوانين البيئة البحرية

تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات، تحت شعار «المياه لم تعد راكدة»، كرمت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة أصحاب الدكك في سوق السمك بمعيريض، بناء على الزيارات الرقابية لمفتشي الهيئة، نتيجة لالتزامهم بقوانين البيئة البحرية. وقال المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية، الدكتور سيف الغيص: «تعد الثروة السمكية واحداً من أهم المصادر الطبيعية، وهي مصدر للغذاء والاقتصاد بالدولة. والالتزام بحمايتها واستدامتها واجب وطني، ونحن في الهيئة نسعى إلى نشر الوعي بالرقابة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمقبلة، ونثمّن جهود الملتزمين بالإجراءات والقوانين التي تحافظ على استدامة الثروات الحية في الدولة».