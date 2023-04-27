«إعمار الخيرية» تسهم في توفير مساكن دائمة لذوي الدخل المحدود

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة إعمار الخيرية تقدم بموجبها المؤسسة الدعم للمواطنين من مستحقي المساعدات المسجلين لدى الهيئة للانتقال من السكن المؤقت إلى السكن الدائم، بما يسهم في دعم استقرارهم الأسري، وذلك تماشياً مع مبادرة «بيتي» التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي وتوفير السكن الدائم لمواطني دبي من مستحقي المنافع المالية والحاصلين على منفعة السكن المؤقت.

وقع المذكرة كل من مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الخيرية عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، أحمد المطروشي.

وبحسب المذكرة تسهم مؤسسة إعمار الخيرية في دعم الأهداف المتفق عليها بقيمة 15 مليون درهم يتم تسخيرها لتوفير مساكن دائمة، وذلك بغرض تخفيف العبء المالي والنفسي عن الأسر المستحقة.

وسيتم تحمل التكاليف الإضافية للبناء والتأثيث للمستفيدين من المبادرة بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم، وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي وتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة.

وسيتيح هذا التعاون لهيئة تنمية المجتمع تمكين أسر مواطنة ونقلهم من سكن مؤقت إلى سكن دائم مع مراعاة إعطاء الأولوية للأسر الأكبر عدداً من الأفراد والأسر التي لديها حالات من أصحاب الهمم ممن هم تحت خط الاستحقاق.

وأفادت حصة بنت عيسى بوحميد، بأن هذا الاتفاق يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ردف خطط التنمية الاجتماعية وتوثيق روابط التكافل الاجتماعي بين الشرائح المجتمعية بما يعزز من استقرار وسعادة أفراد المجتمع، ويدفع باتجاه ازدهار متزايد للإمارة في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن مبادرة «بيتي» شكلت نموذجاً ملهماً لتكامل أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام في دعم ومساندة الفئات المستحقة.

وقالت: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة رائدة رسخت لنفسها مكانة عالمية في مجال البيئة السكنية والمشاريع المعمارية المتكاملة، والاستفادة من خبرتهم ودعمهم لتمكين الأسر المواطنة، ونتوقع أن ينعكس هذا التعاون بشكل لافت على جودة حياة المستفيدين ويوفر لهم الاستقرار السكني الذي يتطلعون إليه».

من جهته قال المطروشي إن هذا الاتفاق يأتي في ظل التزام مؤسسة إعمار الخيرية بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع وحرصها على توجيه جهود دعم المستحقين وفق المسارات الصحيحة والمناسبة المرتكزة إلى دراسات حالة شاملة.

وتابع أن تعاون المؤسسة مع هيئة تنمية المجتمع يوفر رؤية واضحة حول احتياجات المستفيدين وتطلعاتهم بما يضمن أن تصب المساعدات في المكان الصحيح.