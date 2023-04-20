«دبي الإسلامي»يخصص 5 ملايين درهم لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات «محمد بن راشد العالمية»

أعلن «بنك دبي الإسلامي» المساهمة بخمسة ملايين درهم، لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من ضمنها الحملة الرمضانية 2023 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتدعم مساهمة «بنك دبي الإسلامي» برامج العمل الخيري والإنساني التي تنفذها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتضم المؤسسة عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم ضمن خمسة محاور رئيسة هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل.

وقال بنك دبي الإسلامي: «إن الحملة الرمضانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحمل رسائل خير وإنسانية من دولة الإمارات إلى جميع شعوب العالم، بما يترجم قيم العطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، والمستمدة من تعاليم الدين الإسلامي السمحة والعادات العربية الأصيلة».

وأضاف بنك دبي الإسلامي: «يسعدنا في بنك دبي الإسلامي أن نسهم في دعم مشاريع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) ولاسيما الحملة الرمضانية لهذا العام، انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وبما يعكس التزامنا بمساندة المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات في شهر رمضان الكريم لمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم».