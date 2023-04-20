«محمد بن راشد للإسكان» وتعاونية الاتحاد تدعمان محدودي الدخل ببطاقات شرائية

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وتعاونية الاتحاد اتفاقاً يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، ودعم المبادرات المجتمعية للمؤسسة، ووضع حلول مبتكرة لتعزيز حياة أفراد المجتمع، وينص الاتفاق على توفير بطاقات شرائية من تعاونية الاتحاد

بقيمة إجمالية تصل إلى مليون درهم لمصلحة مئات الأسر من ذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى المستفيدة من المبادرات المجتمعية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وقع الاتفاق كلُّ من المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب، والعضو المنتدب لتعاونية الاتحاد، المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال.

وقال بوشهاب: «يعكس الاتفاق الإستراتيجي مع تعاونية الاتحاد التزامنا المشترك لتعزيز المبادرات الاجتماعية، وتحسين جودة حياة الأسر ذات الدخل المحدود في إمارة دبي»، معرباً عن تقديره لتعاونية الاتحاد، على دورها المميّز في دعم المبادرات المجتمعية بإمارة دبي، التي تهدف إلى تعزيز التكافل المجتمعي، وتفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مثمناً حرصهم على دعم ومساعدة أصحاب الدخل المحدود.

من جهته، قال الدلال: «تفخر تعاونية الاتحاد بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودعم مبادراتها المجتمعية. فمن خلال هذه الاتفاقية، نهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات، إضافة إلى دعم مبادرات المؤسسة للعام الثاني على التوالي».

وأضاف أن «الاتفاق الجديد امتداد لجهودنا المشتركة لدعم البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف الفئات المجتمعية ذات الدخل المحدود، بما يتوافق مع رؤية وتطلعات المجتمع في إمارة دبي».

وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف المؤسستين المنبثقة من رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة لإمارة دبي لتوفير الاستقرار للأسر الإماراتية، وتحسين جودة حياتها.

وتعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف حكومة إمارة دبي التي تركز على تعزيز الرفاهية والاستدامة والابتكار والتماسك المجتمعي.