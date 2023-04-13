وائل المحميد يسهم بـ 1.9 مليون درهم دعماً لـ «بنيان الخير»

قدّم الدكتور وائل المحميد مساهمة مالية بقيمة 1.9 مليون درهم لدعم مبادرة «بنيان الخير»، التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، و«الإمارات اليوم»، بهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً يعود ريعها لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، مساهمة المحميد، وسرعة الاستجابة لدعم المبادرة المجتمعية الإنسانية خلال الأيام الأولى لإطلاقها. وقال المطوع إن المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه في دولة الإمارات ينبض بالخير وقيم البذل والعطاء، متابعاً أن هذه المساهمات الإنسانية من الدكتور وائل المحميد تعّبر عن لُحمة المجتمع، وتكاتف أفراده مع مؤسساته في دعم المبادرات الخيرية، والمشاركة في تحقيق رفعة المجتمع وتقدمه، وترسيخ دعائم التعاضد والتكافل الاجتماعي.

وأضاف المطوع أن مبادرة بنيان الخير تمثّل فرصة إنسانية لدعم المبادرات المجتمعية التي تترجم سياسة القيادة في ميادين العمل الإنساني والخيري، وتعزيز دور الشراكات بين مؤسسات المجتمع والحكومية والخاصة ورجال الأعمال والأفراد القادرين على المساهمة في دعم المبادرات المجتمعية التي تحقق استقرار الأسر المواطنة.

ودعا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في المبادرة الوطنية، والمشاركة في هذا السباق الإنساني النبيل، الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال التواصل مع «أوقاف دبي» أو «الإمارات اليوم».

من جانبه، توجّه الدكتور وائل المحميد بالشكر إلى «أوقاف دبي» لإتاحتها الفرصة أمام الجميع للمشاركة في المبادرات المجتمعية الخيرية، التي تسهم في تقديم يد العون لأصحاب الدخل المحدود، وتحقيق راحة وسعادة الأسر المتعففة.

وأكد المحميد أن الوقف الخيري يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق توازن المجتمعات، مضيفاً: «نفخر بالمشاركة في تأسيس هذا المشروع الخيري المستدام، الذي يجسّد ثقافة المسؤولية التضامنية، ويفتح الأبواب لكل باغٍ للخير وباحث عن العطاء».

وأطلقت «الإمارات اليوم» ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في شهر مارس الماضي، مبادرة مجتمعية وقفية باسم «بنيان الخير»، تستهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

المبادرة تستهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً لدعم الأسر المتعففة.

«بنيان الخير» تدعم المواطنين محدودي الدخل والحالات الإنسانية المنطبقة عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.