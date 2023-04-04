جائزة دبي للقرآن تختتم جلسات الاستماع بمنافسة ساخنة

اختتمت جلسات الاستماع للمشاركين في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ26 بتنافس قوي في الأمسية العاشرة، التي أقيمت بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي، وحضرها مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور سعيد عبدالله حارب، وأعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين ومرافقي المتسابقين، وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية الدولية.

وشهدت المسابقة منافسة بين المتسابقين للفور بالمراكز الأولى والمتقدمة أمام لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، وهم كل من المتسابق حمزة مستقيم من المغرب، وتنافس على الحفظ برواية ورش عن نافع، فيما تنافس برواية حفص عن عاصم كل من شريم إدريسا من توجو، لقمان براشاكوا من بوروندي، سيف محمد علي السويدي من الإمارات، عباس هادي عمر من إثيوبيا، عبدالله باتيل باتيل من بنما.

وأشاد عضو لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية، فضيلة الشيخ عبدالله عيش، بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة للجائزة لخدمة القرآن الكريم وحفظته وتعليمه وطبعه ونشره، وهي جهود كبيرة وراء النجاح الذي تحقق عبر مسيرة مسابقات دبي الدولية للقرآن منذ بداياتها وحتى الدورة 26 الحالية، التي شهدت تطوراً كبيراً يضاف إلى نجاحات الجائزة، والتي أصبحت مسابقاتها الأولى دولياً، ويتطلع كل حفظة القرآن بأنحاء العالم للمشاركة فيها، وهي تضم خيرة حفظة وحافظات القرآن الكريم من أنحاء العالم، ليتنافسوا في هذا الميدان الشريف المبارك، ولم تكن الجائزة لتتبوأ هذه المنزلة لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم الدعم المتواصل والعناية المستمرّة والمتابعة الحثيثة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وأثنى عضو لجنة التحكيم المبدئية، فضيلة الشيخ جمال طه محمد الكمار، على الجهود التي بذلت لرعاية المتسابقين في مسابقة دبي الدولية، ونجاح الدورة 26، مشيراً إلى أن الجائزة تتميز بمراحل نجاح تحققت منذ بدايتها، وبعد أن بدأت بفرعي شخصية العام الإسلامية والمسابقة الدولية، فقد من الله تعالى ليستمر النجاح بتوفيق الله وإخلاص القائمين على الجائزة لتصبح 14 فرعاً لخدمة كتاب الله العزيز وحفظته وطباعته ونشره، وقد شارك فضيلته في تحكيم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، واختبارات نزلاء المؤسسات العقابية، ومسابقات قرآنية محلية أخرى في دبي تعنى بتحفيظ كتاب الله.