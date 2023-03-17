«إسلامية الوطني» تناقش معايير وبرامج منح الزواج

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة جميلة أحمد المهيري، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

شارك في الاجتماع كل من مقرر اللجنة، عائشة محمد الملا، وخلفان راشد الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وحضر الاجتماع ممثلو الاتحاد النسائي العام، ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج، مثل غلاء المهور، وكيفية تقليل كلفة الزواج، وآليات حل الخلافات الزوجية وتقليل نسب الطلاق، والتسهيلات والامتيازات المقدمة للمقبلين على الزواج، وتم عرض البرامج والمبادرات في شأن تنمية ثقافة استقرار الأسرة، وأعداد المستفيدين من البرامج، ومدى تعاون الجهات المعنية في حل التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج.

وناقشت اللجنة التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، وتأهيل المقبلين على الزواج.