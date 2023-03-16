جائزة دبي للقرآن توقع اتفاقية لطباعة مصحف الشيخ خليفة

زار وفد من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف في دبي. ضم الوفد مدير إدارة تقنية المعلومات والموارد البشرية والمشرف التقني على مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، محمد علي الحمادي، يرافقه محمد فراس، وعيسى راشد العدوي.

واستقبلهم المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام، فيصل عبدالله عبدالرحمن، ومدير التطوير التجاري، عدلي صبحي شيلان. وقام الوفد بجولة في أرجاء المركز اطلع خلالها على مراحل طباعة المصحف والإمكانات الكبيرة التي يتم توفيرها في المركز لخدمة طباعة كتاب الله بإشراف متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في مؤسسة دبي للإعلام، حيث تقوم جهات حكومية وخاصة محلية وعالمية بطباعة المصحف لدى المركز. وتم خلال الزيارة توقيع اتفاق لطباعة مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بأحجامه الثلاثة الصغير والمتوسط والكبير، تمهيداً لتوزيعه خلال الأيام المقبلة.

وتقوم مجموعة من أصحاب الفضيلة المتخصصين وأهل الخبرة بالتدقيق على جميع النسخ ومراجعتها قبل البدء بعملية التوزيع. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن عن إصدار مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وطباعته وتوزيع مليون نسخة منه. وكلف سموه جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإشراف الكامل على طباعة المصحف وتوزيعه ابتغاء الأجر والمثوبة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. وقامت الجائزة بإنشاء فرع جديد باسم فرع مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والاتصال مع جملة من الخطاطين المشهورين بحسن الخط في الدول العربية والإسلامية لكتابة المصحف، وتم تكليف اثنين من أشهر الخطاطين في العالم للقيام بهذا الغرض، وشكلت لجنة إدارية وأخرى فنية للإشراف على مراحل كتابة المصحف وطباعته وتوزيعه.