لقاء للتعريف بالبرامج المهنية في «أكاديمية أدنوك»

نظّمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بالتعاون مع «أكاديمية أدنوك الفنية»، لقاءً تعريفياً للمستفيدين من خدماتها حول البرامج المهنية التي تقدمها الأكاديمية، بهدف توفير الفرص أمامهم للالتحاق بالتعليم المهني والفني في المعاهد المعتمدة، واستقطابهم للانتساب للبرامج المهنية، بما يسهم في تعزيز مستويات المعيشة، ويؤمن الحياة الكريمة للأسر المواطنة.

وسلط اللقاء الضوء على البرامج المهنية المعتمدة التي تقدمها «أكاديمية أدنوك الفنية»، وتقديم معلومات مفصلة حولها للمستفيدين من الشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 17 و27 عاماً، إضافة إلى التعريف بآلية الانضمام إلى هذه البرامج، والاعتمادات والمزايا والمكافآت التحفيزية التي توفرها، لتمكين الأفراد القادرين على العمل من الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم العلمية والمهنية.

وقال مدير عام الهيئة، عبدالله حميد العامري: «نعمل بالتعاون مع شركائنا على تطوير مسارات جديدة للتوظيف والتدريب والتعليم للأفراد القادرين على العمل في الأسر المستفيدة، بما يتماشى مع نهج حكومة أبوظبي في الاستثمار برأس المال البشري».

وسيكون على المستفيدين استيفاء مجموعة من معايير القبول للتدريب في الأكاديمية، حيث يشترط أن يكون المتدرب من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو معفى منها، وأن يراوح عمره بين 17 و27 عاماً.