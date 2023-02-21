طبيب عيون نيبالي يعالج 120 ألف مصاب بالعمى مجاناً

تحتفي جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، اليوم، بتكريم الفائز بدورتها الخامسة التي قرر مجلس الأمناء منحها لطبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت، الذي اشتهر عالمياً بابتكار طريقة جديدة لعلاج مرض عتامة العيون.

كما استطاع أن يُطوّر عدسة جديدة تزرع داخل مقلة العين يمكن إنتاجها بسعر أرخص بكثير من مثيلاتها، وقد ساعدته هذه العدسة على إجراء جراحة لعلاج «إعتام عدسة العين» خلال أقل من خمس دقائق، دون غُـرَز، من خلال شقوق صغيرة، واستبدالها بعدسة اصطناعية منخفضة الكلفة.

وتمكن رويت بفضل ابتكاره من علاج أكثر من 120 ألف مريض مصاب بالعمى الذي يمكن تفاديه، مجاناً، دون أن يأخذ من مرضاه الفقراء أي مقابل مادي.

وتمثل الجائزة واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين الشقيقة لتعزيز نشر قيم المحبة والعطاء الإنساني على المستوى العالمي وتكريم الرواد الفاعلين من أفراد ومؤسسات في هذا المجال.

وتنطلق الجائزة من رؤية تسعى إلى تقدير ومكافأة إسهامات أولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو الأفضل من خلال علمهم وعملهم الدؤوب المتفاني والمبتكر الذي يساعد في استعادة الثقة بالروح الإنسانية الخيرة، وفي تحقيق عالم أفضل إنسانياً لأجيال المستقبل.

وتهدف الجائزة إلى استكشاف مواطن الخير الخبيئة عبر العالم لدعم ومساندة وتكريم المتميزين في الخدمة الإنسانية وإبراز أعمالهم والاحتفاء بها.

وتغطي الجائزة 11 مجالاً في خدمة الإنسانية، وهي: برامج الإغاثة والتصدي للكوارث، خدمة المجتمع، منجزات التعليم، حوار الحضارات، تعزيز التسامح الإنساني، السلم العالمي، التحضر المدني، البيئة والتغير المناخي، مكافحة الفقر والعوز، المنجزات العلمية والاكتشافات الرائدة، إلى جانب أي مجال يهدف لخدمة الإنسانية.

وفاز بـ«جائزة عيسى لخدمة الإنسانية» خلال الدورات الأربع الماضية على التوالي كل من: الدكتورة الماليزية جميلة محمود عن جهودها في الإغاثة من الكوارث، وفي الثانية البروفيسور الهندي آشيوتا سامانتا في الإغاثة والرعاية الاجتماعية، وفي دورة الجائزة الثالثة منحت إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 في مصر العربية لجهوده المتميزة في الانتصار على المرض، وفي دورة الجائزة الرابعة فازت مؤسسة إدهي الخيرية في باكستان الإسلامية لجهودها في الإغاثة من الفقر والعوز.

«رويت طوّر عدسة جديدة ساعدته على إجراء جراحة لعلاج إعتام العدسة خلال خمس دقائق دون غُـرَز».