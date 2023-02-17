«الهلال الأحمر» تطلق حملة «رمضان.. عطاء مستمر»

أطلقت هيئة الهلال الأحمر حملتها الرمضانية الموسمية، تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس بمقرها في أبوظبي، بحضور الأمين العام المكلف للهيئة، حمود عبدالله الجنيبي، ونواب الأمين العام والشركاء، لتوفير الدعم والمساندة للفئات والشرائح التي تستهدفها الهيئة داخل الدولة وخارجها، وتم الإعلان عن تفاصيل الحملة التي تجيء هذا العام أكثر شمولية ومواكبة للتوسع الكمي والكيفي الذي تشهده برامج الهيئة الإنسانية ومشاريعها الخيرية.

وأكد نائب الأمين العام للشؤون المحلية في «الهلال الأحمر»، راشد مبارك المنصوري، أن برامج الهيئة وأنشطتها داخل الدولة وخارجها تشهد نمواً مطرداً، متابعاً: «يظهر ذلك جلياً من حجم حملة رمضان التي نحن بصدد إطلاق فعالياتها اليوم، مستهدفة دعم المتبرعين الذين هم سندنا في تخفيف المعاناة وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، وهم أيضاً عوننا في مكافحة الفقر والجوع والأمراض، وتعزيز البنيات التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول». وقال إن فعاليات حملة رمضان لهذا العام تستهدف تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود هيئتنا الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة.

وأضاف أن الحملة تأتي في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة، تأثرت بالمستجدات الطارئة على الساحة الدولية، إلى جانب الأزمات والكوارث الطبيعية التي شهدتها العديد من الدول، خصوصاً زلزال سورية وتركيا.