على مكتب المسؤول

بلدية رأس الخيمة

يعتبر شارع الجولان جلفار من الطرق الرئيسة والحيوية في إمارة رأس الخيمة، ويشهد كثافة مرورية كبيرة، خصوصاً في ساعات الذروة، ولكن بعض مرتادي الطريق يعانون وجود حفر عميقة وسط الشارع، تؤدي إلى ارتباك السائقين، والانحراف المفاجئ من أجل تفادي تلك الحفر، ما يشكل خطورة على مستخدمي الطريق، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، كما تتسبب هذه الحفر في إتلاف إطارات السيارات، لذا أناشد المسؤولين في بلدية رأس الخيمة النظر في هذا الأمر، والعمل على صيانة الطريق، تحقيقاً للسلامة المرورية، وحرصاً على السلامة العامة. (أبوأحمد)

بلدية عجمان

يشكو سكان في منطقة النعيمية في إمارة عجمان وجود ازدحام مروري كثيف في مداخل ومخارج المنطقة بشكل يومي، وخلال ساعات الذروة الصباحية تتكدس السيارات على الطرق، ما يؤدي إلى تأخر الموظفين عن أعمالهم، وعدم وصول الطلاب إلى مدارسهم في الموعد المحدد، بسبب عدم وجود طرق بديلة لتجنب هذا الزحام، لذا أطالب المسؤولين في بلدية عجمان بضرورة النظر في هذا الموضوع، والعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة اليومية في أسرع وقت ممكن. (أبوحسن)

بلدية خورفكان

تعتبر حديقة المطلاع الواقعة على كورنيش خورفكان متنفساً حيوياً يجمع العائلات، خصوصاً خلال إجازة نهاية الأسبوع، ويقصدها مئات الزوار من سكان الشارقة والمناطق المجاورة، خصوصاً خلال فصل الشتاء، لذا أطالب المسؤولين في بلدية خورفكان بإجراء تحسنات على الحديقة، وإجراء صيانة وتعديلات شاملة للحديقة، وتوفير منطقة ألعاب إضافية للأطفال، وزيادة المسطحات الخضراء فيها، وتزيينها بعدد كبير من الزهور والنبات، لإضفاء جو من البهجة على روادها. (أبوفهد)