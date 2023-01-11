«إسلامية دبي» تُطلق المرحلة الأولى لمتحف المقتنيات

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن إطلاق المرحلة الأولى من متحف مقتنيات الدائرة تزامناً مع احتفال الدائرة بعيد الاتحاد الـ 51، وبمناسبة مرور 53 عاماً على إنشاء الدائرة.

وقال مدير عام الدائرة، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، إن حصر وجمع مقتنيات الدائرة يعكس ملامح التراث الإماراتي الخاص بالدائرة في تلك الحقبة عبر محتوياته ومقتنياته المتنوعة، ويُعدّ الأول من نوعه بعد العصر اللاورقي وتحول جميع معاملات الدائرة إلكترونياً وفق رؤية استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وحصول الدائرة على ختم 100% لا ورقية.

من جانبها، أفادت مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية رئيسة فريق متحف مقتنيات الدائرة، الدكتورة حمدة أحمد المهيري، أنه تم افتتاح المشروع وتقسيمه إلى ثلاث مراحل، الأولى عرض مقتنيات الدائرة في المبنى الرئيس للدائرة، التي تتضمن عرض الأجهزة الإلكترونية القديمة والأختام والأحبار والطابعات ومقتنيات أخرى، والثانية عرض إصدارات ومطبوعات وتقاويم الدائرة من خلال منصات عرض للكتب، موزعة على مباني الدائرة، إضافة إلى عرض مصحف الشيخ مكتوم بطبعاته القديمة بدءاً من العام 1983، والثالثة وضع ملصقات (QR Code) على المقتنيات المعروضة لمسحها إلكترونياً، والتعرُّف على تاريخها كالإصدارات والمعدات والأجهزة في منصات العرض.

وأشارت المهيري إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتضمنت عرض الأجهزة الإلكترونية القديمة ومجموعة من الأختام والأحبار، والطابعات، وأجهزة الفاكس، وبعض الهواتف القديمة إضافة إلى الهواتف المتحركة القديمة أيضاً، كما تم عرض جهاز المقص الكهربائي القديم الذي كان يُستخدم في قص وتصميم وتقطيع الكتب والمخطوطات القديمة يدوياً ومكبس لتغليف الكتب والمخطوطات، وجهاز آخر لطباعة الكتب، إضافة إلى الساعة الشمسية (المزولة) حيث كانت تُستخدم في تحديد وقت الزوال بدقة.