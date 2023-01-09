التلاحم المجتمعي وتقوية الترابط الاجتماعي على مائدة مناقشات «استشاري الشارقة»

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، برئاسة علي ميحد السويدي، سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى، وحضر عن الدائرة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وقال الأمين العام للمجلس، أحمد سعيد الجروان، إن مجالس الضواحي تسعى إلى التكامل والتنسيق مع الدوائر كافة بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي، لذا تقوم ومن خلال مجالسها باستضافة الأحداث والفعاليات وتنمية الشراكات مع الدوائر الحكومية والتنسيق لخدمة الأهالي انطلاقاً من دورها كهمزة وصل بين الأهالي والحكومة، وفي إطار أعمالها تسهم في تسوية المنازعات المعروضة على المجالس بالطرق الودية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة ونشر الوعي الاجتماعي والقيمي.

وقدم 20 عضواً وعضوة العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تصب في عمل دائرة شؤون الضواحي والقرى وتنمية أدوارها تجاه المجتمع، وما تقوم بها مجالس الضواحي في إمارة الشارقة من جهود تؤدي أدواراً كأنها حصن لحماية القيم وتؤدي أدواراً خدمية للمواطنين وللتقارب وحل المشكلات كما تنظم ندوات ثقافية ومحاضرات توعية في حماية القيم والثقافة الوطنية، وتمثل عنواناً ومنطلقاً أساسياً لفكرة مجالس الضواحي.وأكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، أن الدائرة ومن خلال أعضاء مجالس الضواحي وكوادرها البشرية المواطنة في مختلف الإدارات والأقسام تعمل على القيام بدور فاعل لتمكين مجالس الضواحي من القيام بدورها وتلمس أوضاع المواطنين والقيام بدور مجتمعي يعزز من ترابط المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات لتحقيق الغايات المرجوة، لافتاً إلى حرص الدائرة على تكامل جهودها مع مجالس الضواحي في تعزيز أدوارها الاجتماعية بين الأهالي والأسر.

واستعرض العديد من الإنجازات التي قدمتها المجالس وما تسعى الدائرة لتنفيذه مؤكدين ما تقوم به الدائرة ومجالس الضواحي لتنظيم الفعاليات والشراكات مع الدوائر الحكومية والتنسيق لخدمة الأهالي.