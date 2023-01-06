«أوقاف دبي» تتوسع في خدماتها الإلكترونية للتيسير على المتعاملين

أفادت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، بإضافة حزمة من الخدمات الذكية إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، وذلك بهدف التسهيل والتيسير على المتعاملين، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الشامل في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع لمجلس إدارة المؤسسة برئاسة عيسى عبدالله الغرير، والأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، وأعضاء مجلس الإدارة، وناقش الاجتماع مسيرة عمل المؤسسة خلال عام 2022 والاطلاع على أهم المشروعات المنجزة وقيد التنفيذ ووضع تصور للمبادرات التحسينية مع هيئة تنمية المجتمع وبدء العمل عليها.

واستعرضت لجنة التحول الرقمي خلال الاجتماع إمكانية الربط الإلكتروني بين المؤسسة وكل من دائرة الأراضي والأملاك وهيئة التنظيم العقاري (ريرا) ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتسهيل عملية تسجيل الأوقاف وتسهيل الحصول على الوثائق المطلوبة وتيسير العمليات المالية.

وأكد الغرير أن المؤسسة أتاحت عبر موقعها الإلكتروني خدمة الإشهاد المرئي لتسجيل الوقف عبر خاصية البث الحي بدلاً من الاضطرار إلى زيارة المؤسسة، كما حدثت الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتبرع والتوريد لتصبح أكثر سرعة ومرونة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تسهيل إجراءات إنفاذ الوقف على الواقفين والتيسير عليهم، وأشار الغرير إلى حرص المؤسسة على توظيف التقنيات الذكية في تطوير منظومة العمل الوقفي بما يسهم في تشجيع مشاركات الواقفين والمتبرعين من أهل الخير والعطاء على المشاركة في مسيرة العمل الخيري التي تعزز سعادة ورفاهية المجتمع.

من جانبه، قال المطوع إن استخدام التكنولوجيا الذكية في تقديم الخدمات التي تتيحها المؤسسة يسهم في إنجاز المعاملات بمنتهى السهولة والكفاءة، ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين، لافتاً إلى ضرورة توظيف التقنيات الحديثة ضمن الجهود المبذولة للتحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف أن المؤسسة تسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة عبر إدخال المشروعات التقنية المتطورة في منظومة عملها انسجاماً مع طموحات وتطلعات حكومة دبي للتحول الرقمي، واستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.