لجنة شؤون الأسرة تبحث الخدمات المقدمة من مجالس الضواحي

اطلعت لجنة الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على جهود دائرة شؤون الضواحي والقرى، واستمعت إلى شرح عن مختلف أعمال الدائرة، وما تنظمه من برامج وخدمات للأسر في مختلف الأحياء.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي للشارقة، بمقر مجلس ضاحية مويلح في مدينة الشارقة، رئيس الدائرة ومعاونيه من مختلف مديري الإدارات.

وتأتي الزيارة بهدف تحضير لجنة شؤون الأسرة لمحاور مناقشة دائرة شؤون الضواحي والقرى استعداداً لطرحها خلال الجلسة المقبلة التي سيعقدها المجلس في إطار أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

وأثنى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، على ما يقوم به المجلس الاستشاري من تواصل واهتمام بكل أعمال دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وحرص الأعضاء والعضوات على تقديم الرأي والمشورة لتطوير جوانب العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأطلع الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي لجنة الأسرة على أعمال الدائرة، مشيداً بالاهتمام اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالدائرة، ومجالس الضواحي في الإمارة، ومتابعة سموه لأعمال الدائرة ومجالسها لتقوم بدورها الرئيس في تعزيز العلاقات المجتمعية والترابط الأسري والمساهمة في تقديم الحلول، ومتابعة الحالات ومسائل المواطنين في المناطق السكنية، واستضافة الفعاليات المختلفة.

وتطرق إلى الحديث عن أبرز فعاليات الدائرة التي من بينها مهرجان ضواحي الذي يقام هذا العام في موسمه الـ11 بجانب دور الدائرة والضواحي في متابعة شؤون المتوفى، والقيام بالإصلاح بين الأسر وتلمس احتياجات المواطنين، والعمل على قيام الدائرة والمجالس بالدور المهم في توطيد العلاقة بين المجتمع والحكومة.

بعدها طرح أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري من لجنة شؤون الأسرة بعضاً من المحاور التي تصب في اختصاصات الدائرة، مقدمين عدداً من المقترحات التي تتكامل مع رؤية حاكم الشارقة في إنشاء مجالس الضواحي لتكون الأقرب إلى كل أسرة.