«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد «سدرة المنتهى» في السيوح

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، مسجد «سدرة المنتهى» بمنطقة الموردة 2 بضاحية السيوح في مدينة الشارقة، بسعة 450 مصلياً ومصلية، وذلك استكمالاً لخطة الدائرة السنوية لعام 2022؛ لمواكبة النهضة والتوسع العمراني بالإمارة، وتلبية احتياجات قاطني الإمارة، وتيسير إقامة الشعائر بيسر وطمأنينة.

شهد الافتتاح رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، عبدالله خليفة يعروف السبوسي، يرافقه المتبرع ببناء المسجد، وأعضاء لجنة افتتاح المساجد بالدائرة وأهالي المنطقة، حيث أدى الحضور صلاة العشاء في المسجد، ثم اطّلعوا على مرافقه، واستمعوا إلى شرح من منفذي المشروع حول تفاصيل بنائه.

شيّد المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، بقبة دائرية تتوسطه ومنارتين بارتفاع 25 متراً؛ وبُني على مساحة تبلغ 4466 متراً مربعاً، تضم المسجد الذي يتسع لـ450 مصلياً، منها 60 لمصلى النساء، ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه وسكن للإمام ومواقف للمركبات.

وأكد السبوسي أن تميز إمارة الشارقة وتفرّدها في المساجد التي تنتشر في ربوعها وأرجائها؛ نابع من اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الذي يولي المساجد جلّ اهتمامه ومتابعته الشخصية، ويقدم لها الدعم السخي واللامحدود، ويخصص لها أفضل الأراضي وأكثرها تميزاً بالإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة تقتفي نهج حاكم الشارقة في رعاية المساجد، حيث تقدم كل التسهيلات والخدمات للمتبرعين وفاعلي الخير في الإمارة لدعم مشروعات بناء المساجد وعمارتها مادياً.

وأشار إلى أن افتتاح المسجد يأتي استكمالاً لخطة الدائرة السنوية وضمن جهودها المستمرة لمواكبة الخطة التنموية لإمارة الشارقة، واستمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة في تشييد وبناء المساجد في كل الضواحي والمناطق؛ لتسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله وتسهيل إقامة شعائرهم بكل يسر وطمأنينة، وتوفير الأجواء الإيمانية وكل سبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد.

وأوضح أن عدد المساجد التي تم افتتاحها وتشغيلها في ضاحية السيوح بلغ 28 مسجداً حتى الآن، إضافة إلى 16 مسجداً قيد التشييد والبناء، وثمانية مساجد قيد الدراسة والتخطيط؛ كما تتوافر 26 قطعة أرض فضاء مخصصة لبناء مساجد عليها في الضاحية.