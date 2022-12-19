على مكتب المسؤول

شرطة أبوظبي

يعتبر طريق الفاية - سويحان في أبوظبي من الطرق الحيوية والسريعة ويشهد كثافة مرورية عالية، ولكن هناك سائقين يستغلون الطريق في القيادة بتهور، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فضلاً عن أن بعض الشباب ينظمون سباقات في ما بينهم مستغلين خلو الطريق في بعض الأحيان من المركبات خصوصاً في الفترة المسائية، وفي عطلة نهاية الأسبوع، ما يؤدي إلى ارتباك السائقين الآخرين.

لذا أطالب المسؤولين في شرطة أبوظبي بضرورة تكثيف حملات التوعية المرورية لتعزيز وعي السائقين بأهمية الالتزام بالسرعات المحددة لكل طريق، بالإضاف إلى زيادة عدد أجهزة الرادار على الطريق، لرصد السائقين غير الملتزمين، وذلك حرصاً على السلامة العامة.

(أبوعلي)

المراكز التجارية

تعتبر المراكز التجارية في الدولة متنفساً لكثير من العائلات وهدفاً للتسوّق الممزوج بالمتعة، لما تتميز به المراكز التجارية من مطاعم وأماكن لألعاب الأطفال، كما أنها تستقطب العديد من السياح داخل الدولة وخارجها، لذا أقترح على المسؤولين في المراكز التجارية، إنشاء غرف للمدخنين في أماكن محددة داخل المراكز التجارية الكبرى، تتمتع بكل الشروط والمواصفات الموضوعة من قبل الجهات المعنية، خصوصاً أن بعض المدخنين لا يحترم المتسوقين، ولا يتقيد بالقوانين، ويدخِّن في أروقة المركز التجاري، ما يسبب إزعاجاً كبيراً للمتسوقين الآخرين، خصوصاً النساء والأطفال.

(أبومحمود)