«زايد الإنسانية» توزّع مساعدات في بشكيك

توجّه وفد من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة مدير عام المؤسسة، حمد سالم بن كردوس العامري، إلى العاصمة القيرغيزية بشكيك، لتقديم المساعدات والبرامج التي تسهم في تنمية المجتمع وتخفيف المعاناة، ودراسة المشروعات التي من شأنها أن تحقق أهداف المؤسسة في الأطر التعليمية والاجتماعية، لاسيما من أجل رفع المعاناة عن الأسر الضعيفة والمحدودة الدخل والأكثر حاجة للمساعدة بغية العيش بكرامة، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس.

وتم الاتفاق على التحضير والإعداد لتنظيم عرس جماعي في مدينة بشكيك في مرحلة أولية لـ70 عريساً، وتتحمل المؤسسة تكاليف هذا العرس، وذلك ضمن مساعداتها الاجتماعية للشباب المقبلين على الزواج، تخفيفاً لبعض التكاليف عن عاتقهم.

ووزّع الوفد سلالاً غذائية على الأسر المحتاجة التي لا تقدر على توفير مصروفات الحياة.

وقال بن كردوس إن المؤسسة تواصل دورها الإنساني داخل الدولة وخارجها وفق خطة استراتيجية، خصوصاً في الدول الأشد حاجة للمساعدات الإنسانية لتحقيق الحياة الكريمة لهذه الشعوب.

وأضاف أن المؤسسة عبرت بمساعداتها إلى 188 دولة، تمد أيادي زايد الخير إلى كل الشعوب المحتاجة من سلال غذائية وتشييد منشآت تعليمية وصحية، وبرامج خيرية متنوعة، لتكون كلها في ميزان حسنات صاحب وقف المؤسسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.