«الشارقة الخيرية» تتلقى 9850 طلب مساعدة خلال 9 أشهر

استقبلت جمعية الشارقة الخيرية 9850 طلب مساعدة على مدار التسعة أشهر منذ بداية العام، بمتوسط 100 طلب يومياً، عبر الموقع الإلكتروني، وبعض الحالات المتعففة المُحالة بمعرفة الجهات الخدمية في إطار برامج المشاركات المجتمعية والتعاون المشترك لدعم المتعسرين.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، إن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً في تنظيم دورة ملفات المساعدة، وأصبح تقديم الطلبات يخضع لآليات دقيقة، تم العمل عليها من خلال فرق عمل لمعالجة الزحام أمام مكاتب الجمعية، وطول فترة دراسة الطلبات.

وتابع أن الجمعية اعتمدت على آلية التقديم الإلكتروني، ومتابعة الطلبات عبر مركز الاتصال، من خلال إتاحة الخط الساخن المجاني 80014 الذي يعمل على مدار اليوم، طيلة أيام الأسبوع، عدا الجمعة، بحيث يتسنى للمستحقين اختزال أوقاتهم من خلال إرسال طلباتهم إلى الجمعية عبر الموقع الإلكتروني من مكان وجودهم دون الحاجة إلى الذهاب والانتظار في طوابير طويلة.

ودعا بن خادم الفئات المستحقة إلى تقديم طلبات مساعداتهم إلى الجمعية للحصول على الدعم والمساندة التي يمكن أن تدعم استقرارهم وتؤمن لهم تفريج كربهم وتأمين احتياجاتهم من المعيشة الكريمة، كما وجه دعوته إلى المؤسسات الخدمية وفاعلي الخير إلى إخطار الجمعية بالأسر المتعففة، ليتسنى لموظفيها القيام بدراسة أحوالهم للوقوف على المساعدة المناسبة، كما توجه بالشكر الجزيل إلى المتبرعين على جهودهم في دعم مشروعات الجمعية ومبادراتها التي تستهدف مساعدة أولي الحاجة، بما يعكس التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع كافة.