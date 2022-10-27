عودة «ماراثون زايد الخيري» إلى أبوظبي 19 نوفمبر

يعود ماراثون زايد الخيري إلى أبوظبي في نسخة جديدة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مُمثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبالتعاون مع كُلٍّ من مجلس أبوظبي الرياضي واللجنة التنظيمية للماراثون والهلال الأحمر الإماراتي.

بدأ السباق الخيري عام 2001، وهو سباق يُقام كل سنة ويشمل جميع فئات المجتمع، وأقيم من قبل في مدينة نيويورك ومصر، كما يُعتبر تكريماً للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان شغوفاً بالعمل الخيري، ويُمثل الماراثون رؤية الإمارات في نشر الحب والسلام في العالم.

ويُقام ماراثون زايد الخيري أبوظبي 2022 يوم السبت 19 نوفمبر المقبل، ويبدأ من فندق إرث أبوظبي وينتهي فيه، كما سيوفر للمتسابقين من جميع الأعمار فرصة المشاركة بمسافات تُناسب أعمارهم وصحتهم، في سباق المرح مع العائلة بمسافة ثلاثة كيلومترات، وسباق المستوى المتوسط بمسافة خمسة كيلومترات، وسباق المستوى المتقدم بمسافة 10 كيلومترات.

ويمر المتسابقون في طريقهم على أكثر معالم المدينة شُهرةً وأغناها بالتراث، منها جامع الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة المهيبة؛ أما عائدات السباق فستعود إلى برنامج التبرع وزراعة الأعضاء الذي يُنظمه الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، الفريق محمد هلال الكعبي، سعادته بعودة ماراثون زايد الخيري في نسخته الجديدة في أبوظبي، تكريماً للأب المؤسس لدولة الإمارات، متابعاً أن هذه الفعالية فرصة رائعة لاجتماع العوائل والأصدقاء، وللتبرع لصالح قضية ذات أهمية كبرى، ولتكريم إرث وروح دولة الإمارات، وللاستمتاع أيضاً بالمشاركة في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وأوضح أن «المتسابقين سيمرون بمعالم المدينة، لأن السباق مفتوح ومرحب بالجميع. وعلى الرغم من أن الجوائز ستُمنَح حسب الفئات العمرية، فإن جميع المشاركين سيكونون من الفائزين».

وسيحصل جميع المشاركين على ميداليات خاصة وقمصاناً نظير مشاركتهم، كما توجد جوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون درهم.

أبوظبي ـÀالإمارات اليوم