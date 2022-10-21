«الصحة الخليجي» ينشر دليلاً عن كبار المواطنين

نشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، دليلاً حول قضاء وقت مع كبار المواطنين، وذلك ضمن حملة (#زمانهم_حاضر) التي تستمر مدة شهر، عبر جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعية، لتعزيز الجانب الاجتماعي لكبار المواطنين.

وأشار الدليل في صفحاته الـ40 إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي يمكن الاستفادة منها، وقضاء وقت مع كبار السن في أجواء عائلية مرحة وممتعة.

كما احتوى الدليل على قصص منها: صداقات من الزمن الجميل، واختبار ثقافة زمان، وحكايات لا يُملّ منها، وأنت الحفيد المثالي، وصورة وذكرى، إضافة إلى أنشطة وفعاليات منها: شجرة العائلة، وألعاب زمان تحلي المكان، وهواياتهم حاضرة، وهذي الحفيدة من هذيك الجدة، طلعة تسوى الدنيا.

واختتم المجلس دليل «زمانهم حاضر» بأن ما يقدمه من جهد ووقت يعني لهم الكثير، ونصح أفراد المجتمع بالمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تساعد على تحسين صحة كبار المواطنين النفسية وحياتهم الاجتماعية، وتبعد عنهم خطر الوحدة أو العزلة الاجتماعية.