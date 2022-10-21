«بيت الخير» تدعم كبار المواطنين بـ 4.4 ملايين درهم

أفادت جمعية بيت الخير، بأن عدد كبار المواطنين الذين تولت الجمعية رعايتهم منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغ 1457 مسناً من كبار المواطنين والمقيمين، أنفقت عليهم أربعة ملايين و428 ألفاً و778 درهماً، تلقى 346 منهم مساعدات نقدية بشكل شهري، بلغ مجموعها مليونين و190 ألفاً و500 درهم، و260 منهم تلقوا مساعدات طارئة لمواجهة ظروف إنسانية هددت حياتهم وصحتهم، بقيمة مليون و49 ألفاً و578 درهماً، وتنوعت أغراض بقية المبلغ في تقديم المساعدات الغذائية، وتوفير الأجهزة الطبية والكراسي المتحركة، وإسعادهم في المناسبات والأعياد.

وكانت الجمعية بدأت مبكراً برعاية كبار المواطنين، من خلال مشروعاتها الموجهة للأسر المواطنة الأقل دخلاً، وخصصت لهم «كوبوناً» أو قسيمة تبرع، بعنوان «كما ربياني صغيراً»، بقيمة 10 دراهم، وجدت رواجاً في مجتمع الإمارات، بهدف بناء صندوق خاص لإسعادهم وتوفير احتياجاتهم.

كما طورت الجمعية مشروعاً باسم «إسعاد كبار المواطنين»، لتواكب السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقتها الحكومة عام 2018، واستجابة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجه بتغيير مصطلح «كبار السن» إلى «كبار المواطنين»، لأنهم كما قال سموه: «كبار المواطنين، هم كبار في الخبرة، وكبار في العطاء، ولا يمكن تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي إلا بضمان الحياة الكريمة لهم».