مواطنة تخصص وقفاً بـ 41.5 مليون درهم في دبي

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي إضافة وقف خيري دائم إلى مشروعاتها الوقفية، لتتولى نظارته وتخصيص ريعه لمصارف عدة.

واستقبلت المؤسسة مواطنة من أصحاب الأيادي البيضاء، خصصت عقاراً في منطقة النهدة الثانية بدبي، ويتكون العقار من بناية سكنية تتألف من 74 شقة، موزعة على 12 طابقاً، وتبلغ قيمة الأرض مع البناء 41.5 مليون درهم.

وقدمت المواطنة العقار كوقف خيري دائم تحت إدارة المؤسسة، بحيث يصرف ريعه على كفالة الأيتام، وبناء المساجد، وإفطار الصائمين في الدولة، وحفر الآبار في الدول العربية، وطباعة المصاحف توزيعها في مختلف الدول الإسلامية.

ونوه الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، علي المطوع، بمبادرة الواقفة الجديدة، وإضافة وقف خيري يسهم في دعم العمل الإنساني.

وأكد المطوع حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل للعقارات الوقفية لتحقيق الإيرادات التي تتناسب مع قيمة العقار، وأضاف «نسعى للحفاظ على قيمة الأصول من خلال العمليات الدورية لإعادة التأهيل والإعمار لضمان استدامة الوقف».

وحثت المؤسسة كل فئات المجتمع على المشاركة في العمل الوقفي الخيري، واتخاذه كثقافة وسلوك مجتمعي مستدام، يسهم في مساندة الفئات المُعسرة من المرضى والأيتام والطلاب وغيرهم، ويقدم العون للمعوزين في العديد من دول العالم.