«الإمارات للسرطان» تطمئن على كبار المواطنين في وادي القور

نفذت جمعية الإمارات للسرطان زيارات اجتماعية لكبار المواطنين في منطقة وادي القور الجبلية في رأس الخيمة، وذلك للاطمئنان على صحة عدد من كبار المواطنين، منهم الوالد سالم الكعبي (80 عاماً)، الذي تعافى أخيراً من مرض السرطان، وينعم حالياً بحالة جيدة ومعروف عنه عشقه لرياضة المشي، حيث يقطع هذا المعمر مسافات طويلة بشكل يومي في خطوة منه للحفاظ على صحته وقوة نشاطه.

وشارك في الزيارات التي حملت عنوان «وصلناك لنطمئن عليك» مديرة فرع جمعية السرطان في رأس الخيمة، مهره محمد بن صراي، ومسؤول المتطوعين، سلطان محمد الشامسي، ومحمد عوض من العلاقات العامة في الجمعية، وعدد من الأعضاء.

وأكدت بن صراي أن الهدف من الزيارة الاجتماعية ترسيخ مفهوم التلاحم المجتمعي وضرورة التواصل مع كبار الوطنين، تقديراً لما قدموه من عطاء وخدمات جليلة للأبناء والوطن خلال مسيرة حياتهم.

وخلال الزيارة قدمت الجمعية لكبار المواطنين الهدايا الرمزية في منازلهم، كما تم الاطمئنان على صحة إحدى الأمهات (70 عاماً) والتي تقطن في إحدى القرى الجبلية بإمارة رأس الخيمة، وتقديم الدعم المعنوي لها، حيث تعاني مرض سرطان الثدي.