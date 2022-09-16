«بصمة حياة» تحفز الموظفين على التبرّع بالدم

ينظم مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، المرحلتين الثالثة والرابعة من حملة «بصمة حياة» للتبرع بالدم، وتسعى إلى تحفيز الموظفين والعاملين في المنشآت والمرافق الصحية التابعة للمؤسسة، وتشجيعهم على التبرع الدوري بالدم.

وانطلقت المرحلة الثالثة في جميع مراكز بنوك الدم الفرعية بمختلف إمارات الدولة، وترافقها حملات متنقلة عبر حافلات التبرع بالدم المجهزة بالمستلزمات الطبية اللازمة للتبرع، نفذت أحدها بمستشفى القاسمي للنساء والولادة في اليوم الأول، والأخرى بمقر المؤسسة في السابع من سبتمبر، في حين تنطلق المرحلة الرابعة من الحملة في 12 ديسمبر المقبل.

وأكدت مديرة مركز خدمات نقل الدم والأبحاث، منى الحواي، أن إطلاق حملات التبرع بالدم «بصمة حياة»، يستهدف نشر الوعي الصحي وتثقيف الجمهور والكوادر الوظيفية حول أهمية التبرع بالدم الطوعي، لتوفير حاجة المرضى بالمستشفيات من الدم ومكوناته.

وأشارت إلى حرص المركز على تعزيز هذه الثقافة لدى جميع الكوادر العاملة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. كما أشارت الحواي إلى ضرورة متابعة أفراد المجتمع لدعوات التبرع بالدم التي يبثها المركز في القنوات الرسمية لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فهناك طاقم عمل خاص ومؤهل يعمل جاهداً لإدارة مخزون الدم ومكوناته بكل احترافية، ومتابعة آلية الطلب والصرف للحالات الحرجة المحتاجة لنقل الدم بالمستشفيات الحكومية والخاصة بمختلف إمارات الدولة على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع.