شرطة عجمان تقدم خدماتها لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان باقة «لخدمتكم» الاستباقية، التي تستهدف تقديم الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم، لتسهيل حصولهم على الخدمات، وذلك بالتعاون مع وسطاء التأمين، ومركز فاست لفحص وترخيص المركبات التابع لهيئة دعم الخدمات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهودها المبذولة لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، إن إطلاق باقة «لخدمتكم» جاء دعماً لمبادرة لخدمتكم التي أطلقتها القيادة سابقاً، والتي حققت إنجازاً متميزاً بتقديم الخدمات لـ273 مستفيداً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم منذ إطلاقها، لتبلغ نسبة رضا المستفيدين منها 100%.

وأكدت شرطة عجمان حرصها على تطوير خدماتها بما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، لذا تم تطويرها من خدمة إلى باقة تشمل عدداً من الخدمات، ومنها خدمة فحص المركبة، وخدمة تجديد الملكية، وخدمات تأمين المركبات، وخدمة تصاريح مواقف أصحاب الهمم، بحيث يتولى موظف المركز التواصل مع المتعاملين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وإبلاغهم بأن ملكية المركبة شارفت على الانتهاء، لتنتقل بعدها دورية «لخدمتكم» إلى منزل المتعامل، ويتم فحص المركبة، وتقديم الخدمة بشكل كامل، وتوصيل الملكية، دون الحاجة للتوجه إلى المركز.

وأكد أن شرطة عجمان تحرص على بذل كل الجهود الممكنة، وتسخير كل إمكاناتها لتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، خصوصاً فئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

«لخدمتكم» قدمت خدمات لـ273 مستفيداً بنسبة رضا 100%.