«الشارقة الخيرية» توفر حزم إغاثة عاجلة للمتضررين في باكستان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتقديم الدعم لضحايا السيول والفيضانات في باكستان، بدأت إمارة الشارقة آلية العمل التنفيذية لدعم حملة «نحن معكم» المقرر تنظيمها السبت المقبل في «إكسبو الشارقة» بالتزامن مع العديد من الجهات الخيرية في الدولة للمساعدة على تجميع حزم الإغاثة للمتضررين.

وتتيح جمعية الشارقة الخيرية التطوع للمشاركة بالحملة عبر منصة مركز الشارقة للتطوع

sssd-volunteer.shj.ae والموقع الإلكتروني www.volunteers.ae قبل يوم غد، للمساهمة في تحقيق أهداف الحملة بتوفير حزم الإغاثة العاجلة للنساء والأطفال المتضررين من الكارثة، وتوفير كل متطلبات الغذاء والدواء والخيم للمتضررين لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها.

وفي الوقت الذي تدعو فيه جمعية الشارقة الخيرية أفراد المجتمع إلى دعم مبادرة الخير الإماراتية التي تأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل الخيري، تتطلع إلى مشاركة 300 إلى 1000 متطوع لتجهيز حزم المساعدات لإغاثة منكوبي السيول في باكستان في إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها مع الشعب الباكستاني الصديق، في مختلف الظروف والأزمات.

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، بأنه تم استنفار الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة باكستان ضمن حملة «نحن معكم» لتوفير 10 آلاف حزمة إغاثة عاجلة من إمارة الشارقة لمتضرري الكارثة، لاستكمال مشروع الحملة من مختلف الجهات الإنسانية والأفراد بما يترجم قيم الإمارات التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ولفت إلى مواقف الدولة العديدة والسباقة لمساندة الشعوب المتضررة في مثل هذه الأزمات التي تعصف بالمجتمعات النامية ممن لا تمكنها بنيتها التحتية من مواجهة السيول الجارفة التي تقابلها الاستجابة السريعة للمؤسسات الخيرية في الدولة.

وقال بن خادم إن هذا عهدنا في دعم الشعوب المتضررة استجابة لنداء الإنسانية وعملاً بنهج دولة الإمارات ومبادئها وقيمها النبيلة.

ودعا جميع أفراد المجتمع لتوفير كل سبل الدعم لجمهورية باكستان في مصابها الذي أصابها بفعل الفيضانات الشديدة التي حصدت أرواح ما يزيد على 1200 شخص، بينهم أكثر من 400 طفل، وأثرت على أكثر من 33 مليون شخص، وأحدثت أضراراً جسيمة بالمنشآت والممتلكات.