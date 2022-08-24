الإمارات ترسل 50 طناً من المواد الغذائية إلى زيمبابوي

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى جمهورية زيمبابوي الصديقة، للمشاركة في تعزيز الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

وقال سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي، الدكتور جاسم محمد القاسمي: «يأتي إرسال المواد الغذائية إلى جمهورية زيمبابوي الصديقة، تجسيداً للعلاقات الطيبة بين البلدين، وفي إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم الدول الإفريقية الصديقة والمشاركة في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي تواجهها».

وأشار إلى أن زيمبابوي كانت من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات لمواجهة فيروس «كوفيد-19»، واستفاد منها أكثر من 8000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.