«صحة دبي» تدعم 60 ألفاً من المعسرين والأسر المتعففة خلال 6 أشهر

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها نجحت في مساعدة نحو 60 ألف فرد، وأسرة من المعسرين خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال ست مبادرات، تستهدف المعسرين، والأسر المتعففة، بكلفة بلغت نحو نصف مليون درهم.

وأوضح مدير صندوق الصحة في الهيئة، سالم بن لاحج لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرات شملت مبادرة «بتطعيمهم نحمي مجتمعنا» والتي قامت من خلالها بتطعيم 25 ألف عامل، بالتعاون مع شركة أكسيوس وجمعية دار البر.

وتابع: «قامت الهيئة أيضاً من خلال مبادرة (إفطار صائم) بتقديم 33 ألف وجبة طيلة شهر رمضان، بكلفة إجمالية بلغت 495 ألف درهم، بمشاركة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسة تراحم الخيرية».

وشملت المبادرة الثالثة «المير» توزيع 250 كرتونة مواد غذائية على الأسر المتعففة من المرضى وموظفي الهيئة بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، ومؤسسة القرق.

وذكر بن لاحج أن أنه تم توزيع 200 رأس من الماشية على 360 أسرة متعففة، ضمن مبادرة «توزيع الأضاحي» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف: «شملت المبادرة الخامسة (صحتكم أمانة) فحص 500 عامل في موقع العمل، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع وشركة أكسيوس، فيما تمكنت من خلال المبادرة السادسة (المخيم الطبي)، من فحص 500 عامل وبعض الحالات من الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية».

وتابع بن لاحج أن الهيئة عملت على توسيع نطاق الشراكات مع جميع المعنيين، بما يصب في خدمة المرضى، ويدعم توجهات الهيئة في الجانب الخيري والإنساني.