«أوقاف دبي» تُطلق مبادرة «فكّر معنا» لتطوير خدماتها العقارية

أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي مبادرة «فكّر معنا» التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسة والمجتمع، من خلال تقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات العقارية المقدمة.

وأفادت المؤسسة بأنها خصصت رقماً للتواصل من خلال تطبيق «واتس أب» عبر إرسال التسجيلات الصوتية أو الرسائل النصية أو الصور لإيضاح الملاحظات المراد الإبلاغ عنها، أو أي مقترح يمكن أن يسهم في تطوير الخدمات العقارية المقدمة في المباني السكنية أو المحال الملحقة بالمساجد المدارة من قبل المؤسسة.

وأكد مدير إدارة الاستثمار للمؤسسة، أحمد أبوشهاب، أن المبادرة تتيح للمستأجرين في المباني التابعة المؤسسة ومرتادي أوقاف المساجد عرض مقترحاتهم عبر تطبيق «واتس أب» الخاص بالمبادرة، وسيطلع المختصون على الملاحظات للاستفادة منها في تطوير العقارات التابعة لمحفظة المؤسسة العقارية.

ودعا أفراد المجتمع للمشاركة في المبادرة بمقترحاتهم، لافتاً إلى أن المقترحات ستكون موضع ترحيب واهتمام، وستدرس من فريق مختص.

وخصصت المؤسسة الرقم الهاتفي 7923294-054 للمشاركة في المبادرة عبر تطبيق «واتس أب» لإرسال المقترحات إما بالكتابة أو تسجيل صوتي أو صورة. يذكر أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي تدير عدداً من الأبنية السكنية والفيلات والمحال التجارية في إمارة دبي، تتوزع على مناطق البدع والقوز والورقاء والنهدة والبرشاء وغيرها، وفق أعلى مستويات الخدمة وبأسعار منافسة مقارنة بالمباني العقارية المماثلة.