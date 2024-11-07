«بيت الخير» تنفق 16.6 مليون درهم على الدعم الغذائي للأسر

أعلنت «بيت الخير» أن ما أنفقه مشروع «نُسُك» حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام جاوز 512 ألف درهم، وهو مشروع يشمل تبرعات العقائق والنذور، التي أوكل المحسنون والمحسنات الجمعية للقيام بشرائها وذبحها وتوزيعها على المستحقين، إذ بلغ عدد رؤوس المواشي التي تبرعوا بها 788 رأساً، منها 367 رأساً تم التبرع بها «أونلاين» عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

ويأتي هذا المشروع ليعزز حصص اللحوم الطازجة التي قدمها مشروع «الأضاحي» خلال عام 2024، بقيمة 1.3 مليون درهم، لتصل قيمة اللحوم التي تم توزيعها على الأسر المتعففة حتى نهاية سبتمبر 1.8 مليون درهم، وذلك ضمن حزمة المشاريع التي توفر الدعم الغذائي للمستفيدين من مساعدات «بيت الخير» والأسر المسجلة في قاعدة بياناتها، والتي بلغ إجمالي إنفاقها حتى سبتمبر 16.6 مليون درهم.

وتتضمن مشاريع الدعم الغذائي، إضافة إلى مشروعي «الأضاحي» و«نُسُك»، مشروع «الدعم الغذائي الشهري» الذي أنفق حتى نهاية سبتمبر 443 ألف درهم، ومشروع «المير الرمضاني» الذي يغطي احتياجات الأسر الغذائية خلال الشهر الفضيل بقيمة 5.6 ملايين درهم، ومشروع زكاة الفطر الذي يقدم حصصاً غذائية داعمة قبيل عيد الفطر بقيمة 1.8 مليون درهم، ومشروع «المواد الغذائية» بقيمة 6.9 ملايين درهم.