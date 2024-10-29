«بيت الخير» تدعم «تبرعكم حياة 2» بمليون درهم

أسهمت جمعية بيت الخير بسداد مليون درهم لمصلحة مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، التي تتبناها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لعلاج وزراعة الكلى لـ67 مريضاً بالفشل الكلوي ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى.

ويساعد إسهام الجمعية في إجراء عمليات زراعة كلى لمرضى مشمولين بالمبادرة، فضلاً عن توفير الدواء اللازم لهم، والمتابعة العلاجية بعد العملية لمدة عامين.

وتهدف «تبرعكم حياة 2» إلى جمع 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، كُلفة علاج المرضى المشمولين بالمبادرة، وهم 15 طفلاً و52 بالغاً، بينهم خليجيون، و24 من جنسيات دول عربية، و33 آسيوياً، وستة من جنسيات دول أوروبية، واثنان من دولتين إفريقيتين.

وبلغ حجم التبرعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها حتى الآن، 20 مليوناً و624 ألفاً و625 درهماً، تكفي لعلاج وزراعة كلى لـ35 مريضاً، إذ سددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أربعة ملايين درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي مليون درهم، وسدد متبرع 7.5 ملايين درهم، وشركة الوليد للعقارات سددت 300 ألف درهم، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية سدد مليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية سددت مليون درهم، وبنك دبي الإسلامي سدد ثلاثة ملايين و444 ألفاً و625 درهماً، وجمعية دبي الخيرية سددت مليوناً و380 ألف درهم، وجمعية بيت الخير مبلغ مليون درهم.

وأكدت «بيت الخير» التي تبرعت بمبلغ مليون درهم لدعم حملة «تبرعكم حياة 2»، التي استهدفت علاج 67 مريضاً بالفشل الكلوي، حرص الجمعية على دعم هذه الحملات الوطنية ذات الطابع الإنساني، حيث تضع المرضى المعسرين في قمة أولوياتها، وبشكل خاص مرضى غسيل الكلى، وقد قامت بهذا الإسهام تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارتها، ليضاف إلى إسهامات الجمعية المتنوّعة التي ضمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة التبرع بمبلغ 10 ملايين درهم لبناء وتجهيز مركز الطوار لغسيل الكلى، والإسهام بمليوني درهم للأطفال المرضى غير القادرين على دفع تكاليف العلاج في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وأطلقت مبادرة نقل مرضى غسيل الكلى الذين بحاجة إلى غسيل دوري من وإلى المستشفيات التي يتعالجون فيها، وتسهم في جمع التبرعات للمرضى المحتاجين من خلال برنامج «زايد الخير» على شبكة الأولى الإذاعية، والذي يُشكل مرضى الكلى الذين بحاجة إلى غسيل جزءاً مهماً من المستفيدين منه، والذين يحظون بأولوية الدعم، وكذلك برنامج «تداوي» على قناة نور دبي «وحملات فزعة الإلكترونية على مواقع التواصل».

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر محمد الزرعوني، عن امتنانه لإسهام جمعية بيت الخير بمبلغ مليون درهم لمبادرة «تبرعكم حياة 2»، لرفع المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي، ما يعكس الحرص على المشاركة في دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية، مشيراً إلى أن هذا الإسهام يجسّد روح التكاتف المؤسسي في دعم المبادرات التي تصبّ في المصلحة العامة، وتعكس طبيعة شعب الإمارات في التلاحم والتعاضد وتقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج.

وأضاف الزرعوني أن «كل الإسهامات للمبادرة تؤكد حرص أبناء الوطن ومؤسساته وقطاعاته على المشاركة في تحقيق أهداف سامية ونبيلة تخدم أفراد المجتمع، وتسهم في تحسين نوعية حياة الناس»، مثمناً التفاعل المجتمعي الإيجابي مع المبادرة، من خلال توالي الإسهامات التي أظهرت قوة العمل الخيري والإنساني، بما يعود بالخير على جميع الأفراد.

وأوضح الزرعوني أن «تحقيق مبادرة (تبرعكم حياة 2) لأهدافها، يعتمد بشكل رئيس على تبرعات فاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من أفراد ومؤسسات، لذا نتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل من تبرع وأسهم ودعم مرضى الفشل الكلوي، ما يجسد تضامن وتكاتف روّاد وأصحاب الأعمال والأفراد، ويعكس روح التآلف والتآزر في مجتمع دولة الإمارات».

وقال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، إننا «نشكر جمعية بيت الخير على إسهاماتها النبيلة في دعم مبادرة (تبرعكم حياة 2) المعنية بمساعدة مرضى الفشل الكلوي على زراعة الكلى لهم، كما أننا نشكر كل من أسهم ودعم هذه المبادرة المجتمعية التي تترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني، وتبرع الجمعية ليس بغريب عليها في دعمها الدائم للمبادرات المجتمعية على مستوى الدولة بشكل عام ومبادرات الصحيفة بشكل خاص».

وأضاف أن «مبلغ التبرعات وصل إلى 20 مليوناً و624 ألفاً و625 درهماً، يكفي لعلاج وزراعة الكلى لـ35 مريضاً»، مشيراً إلى أن المبادرة أكملت أسبوعها الرابع منذ انطلاقتها، وحققت رقماً جيداً في حجم التبرعات لهذه المبادرة المجتمعية، ونأمل اكتمال المبلغ المستهدف»، معرباً عن ثقته بتجاوب المتبرّعين والمؤسسات في الدولة مع المبادرة لإنجاحها.