«خط وخيوط».. مساحة لأصحاب الهمم يعبّرون فيها عن أنفسهم بالفن

تنظم هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ومكتب المؤسس، مبادرة «خط وخيوط» الفنية المجتمعية، من الأول حتى التاسع من نوفمبر المقبل، في خمس وجهات ثقافية وتراثية بالإمارة، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 للدولة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الدمج والتفاعل المجتمعي عبر الفن، وإتاحة مساحات إبداعية تجمع أصحاب الهمم والفنانين وأفراد المجتمع من مختلف الثقافات والقدرات، ضمن تجربة مشتركة تحتفي بقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقدمها بلغة فنية معاصرة.

وتشمل المبادرة ورشاً تفاعلية يقدمها 11 فناناً وفنانة، تتنوع بين الرسم والفن الرقمي والخط العربي والتصميم، إلى جانب مساحات فنية مفتوحة تتيح للجمهور المشاركة في إنتاج أعمال تعكس التنوع الإنساني والانتماء إلى الوطن، وتبادل الأفكار والخبرات وتطوير قدراتهم الإبداعية. وأكد المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم بالإنابة، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن المبادرة تضع أصحاب الهمم في قلب التجربة الإبداعية، بوصفهم شركاء ومبدعين، وتنسجم مع توجهات الهيئة لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم الثقافية والمجتمعية، وإبراز مواهبهم وقدراتهم.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، الدكتور حمد محمد سودين، إن المبادرة تعكس الالتزام بتمكين أصحاب الهمم، وتؤكد دور الثقافة والفنون في الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز التواصل والروابط المجتمعية.

وتستلهم الورش سبع قيم محورية في نهج الشيخ زايد، هي الحكمة والاحترام وبناء وتنمية الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة والكرم، إذ يتخذ كل فنان إحدى هذه القيم منطلقاً لورشته، وتوجه المشاركين إلى التعبير عنها بأساليبهم الخاصة.

وتقام الأنشطة في منارة السعديات والمجمع الثقافي بأبوظبي، وقصر المويجعي بالعين، وحصن الظفرة ومكتبة المرفأ بالظفرة، وتظل المساحات الفنية المفتوحة متاحة للزوار في الأيام التي لا تشهد ورشاً بقيادة الفنانين، بحضور موظف من الهيئة لمساعدتهم.

وتتاح الورش مجاناً للبالغين من داخل الإمارة وخارجها، وفق الطاقة الاستيعابية وشروط كل ورشة، ويمكن الاطلاع على جدولها والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني khatkhyoot.ae، على أن يُعتمد التسجيل بعد تلقي رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني.

وتشمل مخرجات المبادرة توثيق تجارب المشاركين وأعمالهم، ورقمنة مجموعة مختارة منها، وتطويرها إلى منتجات فنية مستوحاة من قيم الشيخ زايد، تمهيداً لعرضها والترويج لها في الفعاليات الوطنية والمجتمعية.

«المبادرة» تشمل ورشاً تفاعلية يقدمها 11 فناناً وفنانة، تتنوع بين الرسم والفن الرقمي والخط العربي والتصميم.