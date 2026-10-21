«إسلامية دبي» تطلق 4 محاضرات أسبوعية لأولياء الأمور ضمن برنامج «أجيال»

تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أربع محاضرات توعوية عن بُعد ضمن برنامج «أجيال»، خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2026، تستهدف أولياء الأمور من موظفي الدائرة وموظفي حكومة دبي، وتزوّدهم بأدوات عملية لتعزيز التواصل مع أبنائهم، ودعم استقرارهم النفسي والاجتماعي، وتُجسّد السلسلة توجّه الدائرة في أن تكون «أقرب إلى المجتمع»، من خلال محتوى يرتبط بحياة الأسرة واحتياجاتها اليومية، ويُعزّز دورها في تنشئة جيل واعٍ، معتز بقيمه وهويته الوطنية، وقادر على التعامل مع تحديات العصر.

وتتناول المحاضرات أربعة موضوعات، تشمل السعادة الأسرية، والمتابعة الآمنة، والأمان النفسي، والتربية الرقمية، بما يساعد أولياء الأمور على فهم احتياجات أبنائهم، وبناء علاقة قائمة على الحوار والثقة، وتعزيز قدرتهم على توجيههم ومساندتهم في مختلف المواقف اليومية.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن أهداف برنامج «أجيال» في تعزيز الوعي الديني والثقافة الإسلامية، والتوعية بالظواهر الاجتماعية المؤثرة في النشء، وترسيخ القِيَم الإيجابية والتعاليم الإسلامية السمحة، كما تدعم التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، لتحويل المعرفة والقِيَم إلى ممارسات يومية داخل البيت وخارجه. وتدعو الدائرة أولياء الأمور من موظفيها وموظفي حكومة دبي إلى المشاركة في المحاضرات، التي تُعقد أسبوعياً من الساعة 6:30 إلى 7:30 مساءً عبر منصة «Microsoft Teams»، من خلال رابط المشاركة المتاح عبر حسابات الدائرة على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.