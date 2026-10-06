«الشارقة الخيرية» تفتتح مشروعات إنسانية في طاجيكستان وقيرغيزستان

افتتح وفد جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، عدداً من المشروعات الصحية والتعليمية والقرى ودور رعاية الأيتام في جمهوريتَي طاجيكستان وقيرغيزستان، التي تم تنفيذها من حساب متبرعي برنامج «الريح المرسلة» الذي يُبث عبر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشملت مستوصفات ومدارس وشبكات المياه، بكُلفة إجمالية تتجاوز تسعة ملايين درهم، فيما استفاد منها آلاف السكان والطلاب والأيتام والأسر في المناطق المستهدفة.

وضمت المشروعات التي افتتحها الوفد في طاجيكستان مستوصف «الريح المرسلة»، الذي يخدم نحو 4000 مستفيد، ودار أيتام «شمس السركال» ويستفيد منها 104 أيتام، ومدرسة «المحسنون» حيث تستقبل 240 طالباً.

كما افتتح الوفد قرية «شمسة السركال»، التي نفذتها الجمعية بكُلفة 2.7 مليون درهم لخدمة 25 أسرة، وتضم 25 منزلاً مجهزاً، ومدرسة من أربعة فصول دراسية، ومستوصفاً طبياً، إلى جانب مشروع متكامل للمياه يتضمن بئراً ارتوازية بعمق 120 متراً، وخزاناً للمياه، وشبكة تمديدات لتوصيل المياه إلى بيوت المستفيدين، إلى جانب محول كهرباء وعدد من المشروعات للأسر المنتجة.

وفي قيرغيزستان، افتتح وفد الجمعية مستوصفاً طبياً لتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 25 ألف مستفيد، متضمناً 12 غرفة ومرافق طبية متعددة، إلى جانب شبكة مياه الريح المرسلة التي نُفذت بطول 15 كيلومتراً، وتغطي احتياجات 700 أسرة مستفيدة، كما تم افتتاح عيادة طبية أخرى تستهدف خدمة 3000 مستفيد، ومدرسة «سلة الخير» التي بلغت كُلفتها 1.3 مليون درهم، وتضم سبعة فصول دراسية، وتخدم 196 طالباً وطالبة، فضلاً عن شبكة مياه «سحاب الخير» التي تخدم نحو 4000 مستفيد، إلى جانب تزويد المستشفى الوطني بأجهزة حديثة متخصصة في عمليات العيون بكُلفة 2.3 مليون درهم، لتعزيز الرعاية الصحية لمرضى العيون.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي إن المشروعات التي جرى افتتاحها تُمثّل نماذج عملية لما تستهدفه الجمعية من تحويل تبرعات المحسنين إلى مشروعات تمس الاحتياجات الأساسية للمستفيدين في هذه البلدان، والذين يقطنون في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والمياه.