«الشارقة الخيرية»: 1425 طفلاً استفادوا من «القلوب الصغيرة»

أكدت جمعية الشارقة الخيرية إجراء 1425 عملية قسطرة وقلب مفتوح للأطفال، ضمن حملة «القلوب الصغيرة» التي بدأت عام 2009 لعلاج الأطفال المصابين بأمراض قلبية، في عدد من الدول التي تشملها برامج الجمعية. وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن «حملة القلوب الصغيرة» تمثل طوق النجاة لأطفال يعانون أمراضاً قلبية تحتاج إلى تدخل طبي متخصص، بينما تواجه أسرهم صعوبة في تحمل تكاليف العلاج»، مشيراً إلى أن الجمعية عملت على إيصال الخدمة الطبية إلى الأطفال في بلدانهم.

وأضاف أن الوصول إلى هذه الحالات يبدأ من تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى التدخل الطبي، ثم دراسة الحالات وتجهيزها للعمليات، وصولاً إلى إجراء التدخلات اللازمة ومتابعة الأطفال ضمن الإمكانات المتاحة لكل حملة، مشيراً إلى أن برامج الحملة تغطي دولاً متعددة ضمن خارطة المساعدات الخارجية للجمعية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية من خلال سفارات الدولة وقنصلياتها، إلى جانب مكاتب الجمعية ووفودها في الدول التي تستضيف الحملات، وثمّن جهود الفريق الطبي والمحسنين وكل من أسهم في تنفيذ الحملات.

وقال إن التبرع للمشروع يذهب إلى علاج أطفال يحتاجون إلى تدخل طبي لا تحتمل أسرهم كلفته، وإن استمرار الدعم يعني إتاحة العلاج لحالات جديدة خلال الحملات المقبلة.